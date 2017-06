[BON PLAN] Le Xiaomi Mi5S Plus 4G ne coûte que 258.09 euros sur GearBest

Vous n’avez pas envie de dépenser plus de 300 euros dans l’achat d’un smartphone mais vous voulez quand même profiter d’une expérience immersive de tous les instants ? Destination GearBest car c’est sur ce site marchand que le Xiaomi Mi5S Plus 4G est au meilleur prix.

Le Xiaomi Mi5S Plus 4G est doté d’un écran de 5.78 pouces qui affichera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels. Comme dit précédemment, vous allez avoir l’impression de vous retrouver directement dans vos contenus. Ce téléphone chinois a des dimensions de 154.6 x 77.7 x 8 mm et pèse 171 g. Il pourra vous suivre partout ! Face à ce mobile stylé, vos amis seront jaloux et voudront avoir le même.

De très bonnes performances sont garanties grâce à la présence d’un Qualcomm Snapdragon 821 et de 4 Go de RAM. La surcouche MIUI 8 met à votre disposition une interface facile et agréable à utiliser. La mémoire interne de 64 Go vous permettra de stocker des tonnes d’applications en tout genre.

Le Xiaomi Mi5S Plus 4G prend donc en charge la 4G mais aussi le Wi-Fi. Comme il s’agit d’un smartphone double SIM, vous pourrez avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil. À l’arrière, vous pourrez vous servir du double capteur photo de 13 Mpx positionné à la verticale. La caméra frontale a, quant à elle, une résolution de 4 Mpx. La batterie de 3800 mAh est compatible Quick Charge 3.0.

Le Xiaomi Mi5S Plus 4G est au meilleur prix chez GearBest

Ce téléphone va sûrement répondre à vos attentes peu importe le type de mobinautes que vous êtes. Il est normalement vendu à 266.99 euros mais avec le code promo Mi5SKH, il ne vous coûtera que 258.09 euros. Qu’attendez-vous ? À l’heure où est écrit ce bon plan, il ne reste plus que 97 exemplaires, le stock s’écoule rapidement alors dépêchez-vous sinon cette bonne affaire va vous passer sous le nez.

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.