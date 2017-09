[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S7 à seulement 346.90 euros !

Si vous souhaitez vous procurer un nouveau smartphone, nous vous proposons aujourd’hui le Samsung Galaxy S7, disponible chez PriceMinister. On vous en dit plus.

Le Galaxy S7 de la firme coréenne Samsung est un smartphone qui propose une alliance entre design et performance. Il est équipé d’un écran tactile de 5.1 pouces, accompagné d’une résolution de 2560 x 1440 pixels. Ce qui vous permet d’voir une très bonne qualité de navigation sur la toile, ainsi que sur vos applications. Pour ce qui est du processeur, le Galaxy S7 propose un Exynos 8890, muni de 8 cœurs, cadencé à 2.3 Ghz et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Niveau stockage, l’appareil est fourni avec une mémoire interne de 32 Go, ce qui vous permet de stocker vos photos et applications favorites, sans aucun souci.

Si vous aimez prendre des photos, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de beaux clichés, que vous pouvez personnaliser par la suite. Côté autonomie, le smartphone embarque une batterie de 3000 mAh, ce qui vous assure une utilisation de 22 heures en temps de parole.

Le Samsung Galaxy S7 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Samsung Galaxy S7, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 346 euros, pour ce prix, vous avez droit à un smartphone neuf mais la livraison vous sera facturé 0.90 euros. Ce qui vous fait un total de 346.90 euros ! Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou dans le point relais colis le plus proche. Pour pourvoir profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur e lien suivant :

> Offre de PriceMinister

