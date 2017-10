Bon plan : le Samsung Galaxy J3 2017 est à 136.99 euros sur eGlobal Central !

Le Samsung Galaxy J3 2017 ne vaut clairement pas son prix vu toutes les qualités qu’il a. Que vous soyez un consommateur exigeant ou non, ce smartphone va vous séduire en un rien de temps.

Le Galaxy J3 2017 est un téléphone séduisant qui affiche des courbes généreuses et des finitions très soignées. Ses dimensions sont de 143.2 x 70.3 x 8.2 mm donc vous n’aurez aucun mal à le ranger dans votre sac ou dans une poche. De plus, il affiche sur la balance un poids de seulement 142 grammes.

Son écran de 5 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels et d’une résolution de 294 ppp est un véritable plaisir pour les yeux. Tous vos contenus seront lisibles même en plein soleil.

L’interface sera toujours fluide même quand vous lancerez plusieurs tâches simultanément. Le processeur Exynos 7570 Quad cadencé à 1.4 GHz et les 2 Go de RAM font très bien le travail. Sur le Google Play Store, vous pourrez télécharger des tonnes d’applications. Vous pourrez les stocker dans une mémoire interne de 16 Go extensible par microSD jusqu’à 256 Go.

Le Samsung Galaxy J3 2017 est doté d’un capteur dorsal de 13 millions de pixels et d’un APN frontal de 5 millions de pixels. Les clichés offerts par ces deux appareils sont d’une qualité très satisfaisante.

Le Galaxy J3 2017 est équipé des technologies Bluetooth 4.2 et NFC pour faciliter la vie. Il ne faut pas non plus oublier son port microUSB 2.0. Ce smartphone Samsung dispose d’une batterie Li-Ion de 2400 mAh qui lui permet d’avoir une autonomie en parole de 15h.

Le Samsung Galaxy J3 2017 est au meilleur prix sur eGlobal Central

Vous craquez pour ce mobile ? N’attendez plus, achetez-le sur eGlobal Central où il est disponible à seulement 136.99 euros au lieu de 239.99 euros. Vous allez donc économiser 103 euros, ce qui n’est pas de refus ! La livraison est gratuite comme votre commande dépasse les 50 euros donc vous n’aurez aucun frais supplémentaires.

