[BON PLAN] Le Samsung Galaxy A3 2017 est à 229 € sur PriceMinister

Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone ? Meilleur Mobile vous propose de découvrir le Samsung Galaxy A3 2017. Il est actuellement disponible en promotion à 229 € sur le site marchand PriceMinister.

Le Samsung Galaxy A3 2017 est un smartphone haut de gamme qui dispose de caractéristiques très appréciables telles qu’un écran Super AMOLED Full HD de 4.7 pouces avec une résolution de 720 x 1280 pixels. Il a une prise en main très agréable facilitant ainsi les déplacements.

Ce smartphone possède un processeur Exynos 7870 à 8 cœurs avec une fréquence de 1.6 Ghz boosté par une mémoire vive de 2 Go, ce qui permettra aux utilisateurs de pouvoir faire tourner à plein régime leurs applications préférées sans constater ni latence ni ralentissements.

En ce qui concerne l’autonomie, le Samsung Galaxy A3 2017 contient une batterie Li-Ion 2350 de mAh permettant d’alimenter le téléphone durant de nombreuses heures même dans les cas d’utilisations poussives. Il faudra également compter sur une mémoire interne de 16 Go extensible jusqu’à 256 Go via une carte micro SD.

Niveau photo, ce smartphone dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels permettant d’immortaliser de merveilleux clichés ainsi que d’un capteur frontal de 8 mégapixels offrant la possibilité de prendre des selfies encore plus nets ! Parfait pour les utilisateurs de Snapchat ou simplement pour des visioconférences.

Le Samsung Galaxy A3 2017 est au meilleur prix chez PriceMinister

Vous l’aurez compris, le Samsung Galaxy A3 2017 est un smartphone performant pour des utilisateurs exigeants. Si vous souhaitez vous le procurer, rendez-vous maintenant sur le site marchand PriceMinister qui le propose actuellement en commande à 229 €, profitez-en ! De plus, la livraison est gratuite. N’hésitez pas à vous livrer directement chez vous ou dans un point relais colis.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous !