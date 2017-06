[BON PLAN] Le OnePlus 3T est à seulement 347 euros chez GearBest

Vous pouvez vous procurer le OnePlus 3T à un prix exceptionnel chez GearBest. Ce smartphone aux caractéristiques techniques spectaculaires peut rivaliser sans problème avec tous les téléphones haut de gamme du moment.

Le OnePlus 3T a un style qui va vous charmer en un instant. Ce mobile aux finitions soignées ne pèse que 158 g et son épaisseur est de seulement 7.4 mm. Son écran de 5.5 pouces est en mesure de vous proposer de la Full HD (1080 x 1920 pixels) et une densité de pixels de 401 ppp. La dalle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass 4.

La configuration technique est composée d’un Qualcomm Snapdragon 821 (2.35 GHz / 1.6 GHz) et de 6 Go de RAM. Vous pourrez lancer sans problème les jeux vidéo en vogue présents sur le Google Play Store. L’interface sera fluide en toute circonstance. Avec un espace de stockage interne de 64 Go, vous allez pouvoir stocker une tonne de contenus en tout genre.

Le OnePlus 3T est un téléphone dual SIM qui va vous permettre d’avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil. Ce mobile 4G et Wi-Fi embarque aussi le Bluetooth 4.2. À l’arrière, vous aurez à votre disposition une caméra de 16 millions de pixels. Même chose à l’avant. Vous serez ébloui face aux clichés servis par ces appareils. Pour finir, le OnePlus 3T est alimenté par une batterie de 3400 mAh qui est compatible avec un système de charge rapide.

