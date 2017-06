[BON PLAN] Le OnePlus 3 Graphite est à 403,49 € chez PriceMinister

Vous avez l’intention de vous procurer un nouveau smartphone ? Meilleur Mobile vous propose de découvrir le OnePlus 3 Graphite. Il est actuellement disponible sur le site marchand PriceMinister au prix de 403,49 € avec la livraison gratuite.

Le OnePlus 3 Graphite est un smartphone haut de gamme et séduisant, pourvu d’un design de grande qualité qui a su plaire aux consommateurs. Sa fiche technique est très appréciables. En effet, il embarque un sublime écran AMOLED de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Pour 404 pixels par pouce. Il est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 820 à 4 cœurs, avec une fréquence de 2.2 Ghz. Le tout boosté par une mémoire vive de 6 Go afin de pouvoir faire tourner sans latence ni ralentissements vos meilleures applications. Le smartphone est pourvu d’une mémoire interne de 64 Go extensible avec une carte micro SD.

Côté autonomie, le OnePlus 3 Graphite est équipé d’une batterie 3 000 mAh offrant donc une très bonne autonomie, ainsi, il sera facile de tenir toute une journée avec une seule charge. Si vous aimez la photo, ce Smartphone vous plaira davantage. Il embarque un capteur principal de 16 mégapixels pour que vous puissiez réaliser de merveilleux clichés et d’un capteur frontal de 8 mégapixels destiné aux selfies.

Le OnePlus 3 Graphite au meilleur prix chez PriceMinister

Vous avez été séduit par la fiche technique de ce produit ? Alors n’hésitez pas à vous le procurer en vous rendant dès maintenant sur le site marchand PriceMinister. Il est proposé actuellement au prix de 403.49 €. De plus, la livraison est gratuite, alors n’hésitez pas à vous le faire livrer directement chez vous. Vous pourrez également bénéficier d’un coupon de 10 € de réduction avec le code SLI10100.

