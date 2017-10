[BON PLAN] Le Nokia 8 est à 545.29 euros sur eBay !

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme à un prix raisonnable, offrez-vous le Nokia 8 qui est actuellement à un prix exceptionnel sur eBay !

Le Nokia 8 est visuellement irréprochable. Il se prend facilement en main pour une utilisation confortable en toute circonstance. Avec seulement 7.9 mm d’épaisseur et 160 g, il ne vous gênera pas dans vos mouvements et se glissera sans problème dans une poche ou bien un sac.

Ce téléphone Nokia est doté d’un écran de 5.3 pouces d’une définition de 1440 x 2560 pixels et d’une résolution de 554 ppp. Le Nokia 8 tourne sous Android. L’interface mise à votre disposition est facile à utiliser et particulièrement fluide. Le couple processeur/ROM fonctionne en osmose. Il est composé d’un processeur Snapdragon 835 cadencé à 2.5 GHz et de 4 Go de mémoire vive.

Que dire de la partie photo ? On trouve un double capteur dorsal de 13 millions de pixels avec double flash LED, un stabilisateur optique et un autofocus. Pour vos selfies, vous pourrez utiliser la caméra frontale de 13 millions de pixels. Vous aurez la possibilité de réaliser des vidéos en 1080p !

Smartphone double SIM, le Nokia 8 vous donnera la chance d’avoir deux lignes téléphoniques. Vous pourrez partager vos clichés sur les réseaux sociaux en passant par la 4G+ ou le Wi-Fi. Grâce au Bluetooth 5.0, la connexion à un casque audio sans fil se fera instantanément. Il est doté des ports Jack 3.5 mm et USB-C.

Le Nokia 8 est au meilleur prix sur eBay !

Si ce mobile correspond à vos attentes, n’hésitez plus, jetez-vous sur cette occasion de vous l’offrir au meilleur prix ! Sur eBay, le Nokia 8 est vendu à 545.29 euros alors qu’on peut le trouver ailleurs à 600 euros. Vous allez faire de réelles économies. De plus, la livraison est gratuite donc pas de frais supplémentaires !

> Offre d’eBay

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous trouverons rapidement une solution.