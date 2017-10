[BON PLAN] Le Huawei P10 est à 421.2 euros sur PriceMinister !

Le Huawei P10 est l’un des meilleurs smartphones commercialisés cette année. Son prix vient de fondre sur PriceMinister et c’est sur ce site marchand que vous ferez la meilleure affaire.

Le P10 de Huawei est un smartphone chinois particulièrement séduisant avec son design épuré et ergonomique. Avec des dimensions de 145.3 x 69.3 x 6.98 mm, il pourra se glisser dans toutes les poches. Il ne pèse que 145 grammes donc vous ne le sentirez pas dans votre main.

Sa dalle de 5.1 pouces vous en mettra plein la vue grâce à sa définition de 1080 x 1920 pixels et sa résolution de 432 ppp. Ce téléphone a une qualité d’image digne d’une télévision dernier cri.

Le Huawei P10 dispose d’une configuration spectaculaire avec un SoC Octo Core Kirin 955 (2.4 GHz / 1.8 GHz) et 4 Go de mémoire vive. Son espace de stockage de 64 Go est extensible avec une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Mobile 4G+, le Huawei P10 est également compatible avec le Wi-Fi. Ainsi, si vous n’êtes pas couvert par le premier réseau, vous pourrez passer rapidement au second.

Le volet photo est tout aussi impressionnant. Le P10 est doté d’un double capteur dorsal signé Leica qui compte 20 et 12 mégapixels. À l’avant, il est équipé d’une caméra de 8 mégapixels.

Le Huawei P10 est au meilleur prix sur PriceMinister

Vous avez été épaté par la fiche technique de ce téléphone Android ? Rendez-vous sur PriceMinister en cliquant sur le lien ci-dessous. Le Huawei P10 est affiché à 421.2 euros si on compte les frais de livraison. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois. Avec le code promo HIGH-TECH, 15 euros de réduction sont offerts dès 300 euros d’achat !

