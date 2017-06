[BON PLAN] Le Huawei Mate 9 est à 514,89 € chez PriceMinister

Votre smartphone actuel ne vous convient plus ? Eh bien, nous vous proposons de découvrir le Huawei Mate 9 qui est actuellement disponible sur le site marchand PriceMinister au prix de 514,89 € avec la livraison gratuite. N’hésitez pas à sauter sur l’occasion avant qu’il ne soit trop tard.

Le Huawei Mate 9 est une phablette haut de gamme, puissante et très performante qui rivalise ainsi avec les smartphones des constructeurs les plus connus. Avec son grand écran LCD Full HD de 5.9 pouces, le smartphone offre un confort visuel inégalable. Pour une résolution de 1920 x 1080 pixels et une définition de 373 pixels par pouce. Afin de vous permettre d’apprécier tout votre contenu multimédia en haute qualité

Le smartphone est doté d’un processeur Hisilicon Kirin 960 à 8 cœurs avec une fréquence de 2.4 Ghz / 1.8 Ghz, boosté par une mémoire vive de 4 Go afin de pouvoir faire tourner sans latence ni ralentissements vos meilleures applications. Niveau mémoire, il dispose d’une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go avec une carte micro SD.

Côté autonomie, le Huawei Mate 9 est équipé d’une batterie 4000 mAh offrant donc une excellente autonomie ainsi il sera facile de tenir toute une journée avec une utilisation intensive. Par ailleurs, le chargement quotidien est assuré en seulement 90 minutes.

Si vous aimez la photo, ce smartphone vous plaira davantage. Orienté photographie, il dispose d’un capteur principal de 20 mégapixels pour que vous puissiez réaliser de merveilleux clichés même en basse luminosité et d’un capteur frontal de 8 mégapixels pour des selfies réussis.

Le Huawei Mate 9 au meilleur prix chez PriceMinister

Vous avez pu vous rendre compte de l’étendue des capacités de cette phablette haut de gamme. Si vous souhaitez vous la procurer, c’est sur le site PriceMinister que ça va se passer. Elle est actuellement disponible à 514,89 €. De plus, la livraison est également gratuite donc profitez-en !

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous !