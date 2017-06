[BON PLAN] Le forfait SFR Série limitée 100Go est à 24.99 euros

Vous avez envie de changer de forfait ? Vous êtes à la recherche d’un abonnement pas cher comprenant une enveloppe de data conséquente ? Tournez-vous vers le forfait SFR Série limitée 100Go qui est à 24.99 euros par mois.

Vous n’avez pas encore vu cette offre ? Pas de panique, vous avez encore le temps pour en profiter puisqu’elle est valable jusqu’au 27 juin. Le forfait SFR Série limitée 100Go inclut les appels et les SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Vous passez un temps fou sur les réseaux sociaux ou sur les sites d’actualité ? Ce forfait va répondre parfaitement à vos attentes puisqu’il propose une enveloppe de 100 Go. Vous allez en plus pouvoir profiter du très haut débit mobile.

Vous comptez envoyer des SMS, appeler et aller sur Internet depuis l’étranger (Europe et DOM) ? Vous aurez la possibilité de le faire 35 jours par an grâce au forfait SFR Série limitée 100Go. 20 Go d’Internet sont spécialement dédiés à l’étranger.

Cet abonnement avec engagement 12 mois embarque aussi les services suivants : SFR NEWS, PRESSE, PLAY et SPORT.

Le forfait SFR Série limitée 100Go à 24.99 euros par mois : une offre riche en avantages à petit prix

Ce forfait de la marque au carré rouge comprend :

• Les appels illimités sur les postes fixes et les mobiles de la France métropolitaine et des DOM

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

• 100 Go d’Internet en 4G

• SFR PRESSE, PLAY, SPORT et NEWS

Pour rappel, cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 27 juin.

