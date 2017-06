[BON PLAN] La Poste Mobile : les offres Music 2h 5Go et Music illimité 10Go sont utilisables depuis et l’Europe et les DOM

C’est la fin du roaming chez La Poste Mobile. Les fortaits Music 2h 5Go et Music illimité 10Go sont utilisables depuis et l’Europe et les DOM. Vous pourrez désormais profiter pleinement de vos abonnements sur vos mobiles.

Les offres de La Poste Mobile sont toujours accessibles sur son site internet. Il s’agit des offres 2h 5Go à 9.99 € et Music illimité 10Go à 12.99€ qui sont désormais utilisables depuis et l’Europe et les DOM.

le forfait 2h 5Go, vous donnera droit à 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Avec l’offre Music illimité 10Go, vous aurez droit à des appels illimités depuis l’Europe et les DOM.

Les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine, depuis l’Europe et les DOM également. Vous ne serez donc jamais à court de messages avec vos contacts. Les données mobiles qui viendront avec le forfait sont de 5 Go. Ainsi, vous disposerez de la 4G du réseau SFR. Vous profiterez d’internet même à l’extérieur. Pour vous permettre de naviguer sur Internet confortablement. Tandis que vous aurez accès à 10 Go de data avec le forfait Music illimité 10Go.

Profitez d’un débit allant jusqu’à 115 Mbits/s pour naviguer à grande vitesse avec votre Forfait Internet sur votre mobile 4G, où que vous soyez ! Sans oublier l’avantage Musique illimitée mis à votre disposition.

Les forfaits sont sans engagement. Vous ne paierez donc pas de frais de résiliation en cas de changement d’offre.

Caractéristiques des offres 2h 5Go et Music illimité 10Go pendant 1 an de la Poste Mobile

Ces forfaits sans engagement pas cher comprennent :

• 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

Appels illimités en France métropolitaine (Music illimité 10Go)

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 5 à 10 Go d’Internet en débit 4G selon le forfait choisi

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

Offre La Poste Mobile Music 2h 5Go utilisable depuis et l’Europe et les DOM

Offre La Poste Mobile Music illimité 10Go également utilisable depuis l’Europe et les DOM

