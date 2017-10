[BON PLAN] La Box Série Spéciale à 10 euros de RED by SFR est prolongée !

RED by SFR continue de faire plaisir aux consommateurs avec ses offres ultra-intéressantes. Son offre sur le forfait mobile 30 Go au lieu de 1 Go à 10 euros va se terminer dans quelques heures mais le MVNO prolonge à côté la Série Spéciale sur sa box à 10 euros par mois jusqu’au 13 novembre 2017.

La Box Série Spéciale de RED by SFR est top pour les consommateurs qui veulent surfer confortablement sur Internet grâce à la fibre et bénéficier d’une tonne d’avantages en dépensant la modique somme de 10 euros tous les mois. À ce prix, vous avez accès à Internet en très haut débit avec un débit descendant maximal de 100 Méga et un débit ascendant maximal de 50 Méga.

Vous avez l’habitude de passer un temps fou au téléphone ? Sachez que cette série spéciale comprend les appels illimités vers les fixes. En ajoutant 2 euros par mois, vous pourrez profiter d’un bouquet TV de 27 chaînes. Une chose est sûre, vous n’allez pas vous ennuyer et vous tombez forcément sur un programme qui vous convient.

La Box Série Spéciale de RED by SFR inclut le service SFR Presse pour vous permettre de lire des quotidiens et des magazines variés.

RED by SFR : une box complète à seulement 10 euros !

Cette offre a tout pour vous séduire :

• Internet très haut débit jusqu’à 100 Mb/s

• Appels illimités vers les fixes

• SFR Presse

• Télévision (+ 2 euros par mois) avec 27 chaînes

La Box Série Spéciale de RED by SFR est sans engagement et sans condition de durée donc vous êtes libre comme l’air et vous payerez toujours 10 euros par mois. Pour en profiter, cliquez sur le lien ci-dessous.

> Offre de RED by SFR

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.