[BON PLAN] iPhone 8 64 Go à 770 euros au lieu de 809 euros sur PriceMinister

Vous voulez acheter l’iPhone 8 64 Go au meilleur prix mais vous ne savez pas sur quel site marchand l’acheter ? Rendez-vous sur PriceMinister !

L’iPhone 8 64 Go a un design ergonomique et épuré qui va vous séduire en un rien de temps. Avec ses dimensions de 138.4 x 67.3 x 7.3 mm et son poids de 148 g, il va pouvoir se glisser dans toutes les poches même les plus étroites. Son écran Retina HD de 4.7 pouces est très agréable à regarder. Grâce à son affichage True Tone et à sa définition de 750 x 1334 pixels, vous en prendrez plein la vue ! Cette dalle prend place sur une coque certifiée IP67 donc résistante aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

Ce smartphone Apple offre une expérience totalement fluide grâce à sa puce A11 Bionic et ses 2 Go de mémoire vive. Pour stocker vos applications, vos photos ou encore vos morceaux de musique préférés, vous avez à votre disposition 64 Go de stockage.

L’iPhone 8 64 Go est compatible 4G+ et Wi-Fi donc vous pourrez naviguer sur Internet et y télécharger des tonnes de fichiers à la vitesse de l’éclair. Photos et vidéos sont prises par le capteur dorsal de 12 millions de pixels et la caméra frontale de 8 millions de pixels. Performants dans les conditions de prises de vue, ils vous convaincront à chaque fois.

Avec sa batterie impressionnante, l’iPhone 8 a une autonomie en communication de 14h.

L’iPhone 8 64 Go est au meilleur prix sur PriceMinister

Sur ce site marchand, l’iPhone 8 est disponible à 770 euros ! La livraison est totalement gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire. L’expédition aura lieu entre le 25 et 27 septembre. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois ou en 20 fois et si vous êtes membre du PriceClub (inscription gratuite), 38.50 euros vous seront offerts sur vos prochains achats.

> Offre de PriceMinister

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons rapidement vers vous.