[BON PLAN] iPhone 7 32 Go à 603 euros chez PriceMinister !

Avec la sortie des nouveaux appareils de la firme à la pomme, les prix de l’iPhone 7 sont en baisses. PriceMinister propose le smartphone au prix de 604.99€ seulement !

Si vous avez envie de vous procurer un smartphone de la marque Apple, nous vous proposons l’iPhone 7 32 Go. L’appareil promet un design au top avec son total look noir et des performances qui ne vous décevrons pas. Le smartphone est muni d’un écran tactile Retina de 4.7 pouces, accompagné d’une résolution de 750 x 1334 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une excellente expérience lorsque vous naviguez sur la toile. Sous le capot, on trouve un processeur Apple A10, accompagné de 4 cœurs et boosté par une mémoire vive de 2 Go. Il va sans dire que l’iPhone 7 saura faire tourner toutes vos applications sans engouement. L’avantage du smartphone, est qu’il est disponible avec 32 Go de mémoire interne, ce qui vous permet de stocker un bon nombre de photos et applications.

Vous aimez prendre des photos ? L’iPhone 7 est doté d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de beaux clichés, que vous pouvez personnaliser par la suite ! Enfin, l’appareil est muni d’une batterie Li-ion non-amovible qui vous permet d’utiliser votre smartphone pendant 14 heures sans recharge et 240 heures en veilles.

L’iPhone 7 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par l‘iPhone 7 32 Go noir vous suffit de vous rendre sur PriceMinister. Le marchant propose le smartphone au prix de 603 euros. Pour ce prix, vous avez droit à un smartphone neuf et une livraison gratuite ! C’est le moment d’en profiter, pour plus de confort pensez à vous faire livrer chez vous ou dans le point relais colis le plus proche. Pour profiter de l’offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

