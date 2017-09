[BON PLAN] iPhone 6S à 330 € chez PriceMinister !

Vous avez envie de changer de téléphone portable ? Meilleurmobile vous propose aujourd’hui une offre à ne pas manquer, un iPhone 6S reconditionné à neuf pour seulement 330 € !

L’appareil propose un sublime écran Retina de 4,7 pouces, ainsi que d’une résolution de 750 x 1334 pixels, ce qui vous permet d’avoir une belle expérience utilisateur. Côté technique, on trouve un processeur Apple A9, muni de 2 cœurs, d’une fréquence de 1,8 Ghz et d’une mémoire vive de 2 Go. Il va sans dire qu’il vous permettra de naviguer sur le web et de jouer à vos jeux favoris sans aucun souci ! N’oublions pas ces 16 Go de mémoire interne qui vous permettent de stocker vos musiques et jeux préférés. Niveau autonomie, le téléphone est pourvu d’une batterie Li-ion de 1715 mAh, ce qui vous offre une autonomie de parole de 14 heures et une autonomie en veille de 240 heures !

Pour les amateurs de photographie et de selfies, le smartphone propose une caméra frontale de 5 mégapixels et un capteur principal de 12 mégapixels. Ce qui est largement suffisant pour prendre de beaux clichés.

L’iPhone 6S au meilleur prix cher PriceMinister !

Si vous êtes séduit par l’iPhone 6S, il vous suffit de vous rendre sur PriceMinister. Le marchant propose le smartphone au prix de 330 € seulement ! De plus, la livraison vous est offerte. Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous. Avec PriceMinister, il est possible de payer en plusieurs fois, plus de raisons d’hésiter ! Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

> Offre de PriceMinister

