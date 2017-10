Bon plan : iPhone 6 Plus Reconditionné à moins de 400 euros sur Electro Dépôt

Vous voulez vous offrir un smartphone Apple performant mais vous ne voulez pas dépenser une somme folle ? Optez pour l’iPhone 6 Plus Reconditionné 16 Go qui est actuellement affiché à un prix spectaculaire sur Electro Dépôt.

L’iPhone 6 Plus Reconditionné 16 Go est un smartphone compact qui se glissera dans toutes les poches et tous les sacs grâce à ses dimensions de 158.1 x 77.8 x 7.1 mm et à son poids de 172 grammes. Sa coque accueille une dalle de 5.5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels pour 401 ppp.

Équipé d’un SoC Dual Core cadencé à 1.4 GHz et de 1 Go de RAM, l’iPhone 6 Plus sera constamment fluide. Ce sera un vrai plaisir de naviguer sur son interface et de faire plusieurs choses en même temps.

Compatible 4G, ce smartphone Apple vous permettra de naviguer confortablement sur vos pages web préférées. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous pourrez toujours vous connecter via le Wi-Fi.

La partie photo se compose d’un capteur dorsal de 8 millions de pixels et d’un capteur frontal de 1.2 million de pixels. Sa batterie Li-Po de 2915 mAh permet à l’iPhone 6 Plus Reconditionné 16 Go de proposer une autonomie en communication de 24h et une autonomie en veille de 384h.

L’Apple iPhone 6 Plus Reconditionné 16 Go est à un prix exceptionnel chez Electro Dépôt

Si vous avez craqué pour la fiche technique de ce téléphone, vous pouvez vous le procurer sur Electro Dépôt à 399.61 euros. Vous pouvez payer en 3 fois ! N’hésitez plus, faites-vous plaisir en achetant l’iPhone 6 Plus chez ce site marchand.

