[BON PLAN] Le HTC One M9 est à seulement 285.80 euros sur PriceMinister

Envie de changer de téléphone ? Vous recherchez un smartphone puissant, élégant et endurant à un prix raisonnable ? Le HTC One M9 répondra à toutes vos attentes et il est au meilleur prix sur PriceMinister.

Le HTC One M9 a un design aussi séduisant que le One M8. La prise en main est rapide et confortable. Sa coque accueille un écran LCD de 5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels et d’une résolution de 441 ppp. Il va vous offrir des images sublimes, vous aurez l’impression d’être devant une télévision de dernière génération.

Son processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 810 est cadencé à 1.5 GHz et accompagné par 3 Go de RAM. Cette configuration vous fera profiter d’une interface fluide dans toutes les conditions même quand vous lancerez plusieurs applications simultanément. Vous pourrez vous rendre sur le Google Play Store pour en télécharger plein ! Elles viendront se loger dans une mémoire interne de 32 Go extensible par le biais d’une carte mcroSD.

Vous aurez la possibilité de naviguer sur vos pages web préférées à toute allure en passant par la 4G+ ou le Wi-Fi. Le premier capteur photo du HTC One M9 compte 20.7 millions de pixels. Il vous servira des photos et des vidéos splendides peu importe les conditions de prises de vue. Pour les selfies et les visioconférences, vous aurez à votre disposition une caméra frontale de 4 mégapixels qui vous proposera un rendu de qualité. Le HTC One M9 charmera tous les fans de multimédia.

Pour finir, sachez que sa batterie Li-Po de 2900 mAh assure une autonomie en communication de 22h et une autonomie en veille de 402h.

Le HTC One M9 est au meilleur prix sur PriceMinister

Cette fiche technique vous a convaincu ? Il est vrai que le HTC One M9 est un smartphone qui a toutes les qualités pour séduire tous les types de consommateurs. Sur PriceMinister, il est vendu à 285.80 euros. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs d’autant plus que la livraison est gratuite. De plus, vous pourrez payer en 4 fois ou en 5 fois. Le produit que vous recevrez sera neuf donc il n’y aura aucune rayure ni marque de choc.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

