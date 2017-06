[BON PLAN] L’Apple iPhone 7 Plus 32Go est à 745 euros chez PriceMinister

Vous avez envie de vous offrir l’Apple iPhone 7 Plus 32Go au meilleur prix ? C’est chez PriceMinister qu’il faut se rendre !

L’Apple iPhone 7 Plus 32Go propose un design irréprochable avec une ergonomie sans faille. La prise en main est rapide et l’utilisation sera tout le temps confortable. Grâce à ses dimensions de 141.3 x 71.1 x 7.1 mm et son poids de 188 g, vous allez pouvoir le ranger dans toutes vos poches.

L’iPhone 7 Plus 32Go est doté d’un écran de 5.5 pouces qui affichera vos contenus dans une définition de 750 x 1334 pixels. Photos, vidéos, jeux vidéo, il vous surprendra dans n’importe quelle condition avec des images précises, colorées et lumineuses.

L’interface offerte par iOS 10 est constamment fluide même quand plusieurs tâches sont lancées simultanément. Vous pourrez dire merci à la puce Apple A10 cadencé à 2.4 GHz et à la mémoire vive de 3 Go. Ce téléphone iOS est parfaitement optimisé pour vous permettre de vivre une expérience mémorable.

L’Apple iPhone 7 Plus 32Go est compatible avec la 4G+ donc vous allez pouvoir profiter d’un débit théorique pouvant atteindre les 300 Mb/s. Vous pourrez aussi passer par le Wi-Fi pour avoir accès à Internet. Ce smartphone est aussi équipé des technologies Bluetooth 4.2 et NFC.

Ce mobile Apple embarque un APN dorsal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 7 mégapixels.

La batterie de l’Apple iPhone 7 Plus 32Go lui assure une autonomie en parole de 14h et une autonomie en veille de 240h.

