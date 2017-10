BlackBerry Motion : une énorme batterie et pas de clavier physique pour ce smartphone étanche !

Le BlackBerry Motion a été officialisé par la firme canadienne. Celui-ci a la « particularité » de ne pas avoir de clavier physique contrairement au KEYOne ou au Priv.

BlackBerry avait évoqué l’arrivée d’un nouveau smartphone pour le mois d’octobre et le voici, le Motion se dévoile. On dirait un KEYOne mais sans clavier physique.

BlackBerry Motion : un design séduisant et une configuration technique convenable

Comme on peut le voir sur ces photos, le BlackBerry Motion adopte clairement le look du KEYOne. Le métal et le verre se côtoient pour un résultat final très plaisant avec un dos imitation kevlar plutôt réussi. À noter que le Motion est certifié IP67.

La dalle LCD de 5.5 pouces affiche une définition de 1080 x 1920 pixels (Full HD). Le processeur Snapdragon 625 et les 4 Go de mémoire vive sont chargés du bon fonctionnement du système. L’espace de stockage de 32 Go vous permettra de conserver vos fichiers et vous pourrez l’étendre avec une carte microSD. Il tourne sous Android 7.1 comme le BlackBerry KEYOne.

Le volet photo est composé d’un capteur dorsal de 12 millions de pixels et d’un APN frontal de 8 millions de pixels.

Le BlackBerry Motion est équipé d’une batterie de 4000 mAh qui est couplée à la technologie Quick Charge 3.0. De quoi assurer une autonomie confortable ! 40 minutes de charge suffira pour avoir 50% d’autonomie. Pour l’instant, il va uniquement débarquer au Moyen-Orient à 460 dollars soit un peu plus de 390 euros. On ne sait pas si le Motion arrivera en France. Il va être compliqué pour BlackBerry d’expliquer ce prix sans l’argument du clavier physique.

Ce smartphone vous intéresse ? Dites-le nous dans les commentaires, nous les lirons tous alors à vos claviers !