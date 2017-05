BlackBerry mise à nouveau sur les logiciels et les services

Après son échec dans le smartphone, BlackBerry revient à ses fondamentaux. La firme veut effectivement renforcer sa position dans le domaine des logiciels et des services.

Outre Samsung et Apple, BlackBerry est l’une de ces entreprises qui ont révolutionné la mobilité. Malheureusement, elle a été contrainte de se retirer de ce secteur, le marché étant largement dominé par Android et iOS. D’ailleurs, un nouveau smartphone BlackBerry animé par Android sortira bientôt avec au programme un processeur quadri-cœur Qualcomm Snapdragon 625 à 2 GHz, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un produit entièrement conçu par la marque. En fait, ce smartphone est l’œuvre de TCL. Il est le fruit d’un partenariat entre ce dernier et le constructeur canadien. BlackBerry, lui, a préféré une stratégie de désengagement qui lui permettra de se concentrer sur des domaines que peu d’entreprises maîtrisent : les logiciels et les services.

BlackBerry veut se repositionner sur ses fondamentaux

Pour Dagobert Levy, directeur général Blackberry France et EMEA, cette stratégie de désengagement « permet de repositionner l’entreprise sur les fondamentaux », c’est-à-dire sur les deux univers mentionnés précédemment (logiciels et services). « Il faut se souvenir que nous ne venons pas du monde grand public comme Apple ou Android, nous y avons eu un succès à un certain moment, mais il a fallu gérer le retour à la réalité », dixit son collègue Jean-Philippe Combe, ingénieur avant-vente, avant d’ajouter « nous continuons de fournir le hardware pour les environnements les plus régulés, car dans ce cas, nous n’avons pas le choix ». Pour l’heure l’offre logicielle de la firme se focalise sur BlackBerry Secure, une plateforme découlant de Blackberry Enterprise Services (BES), le serveur de gestion des terminaux multi OS, qui s’enrichit au fil des développements et acquisitions.

Que pensez-vous de cette décision ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.