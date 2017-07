Bientôt un Samsung Galaxy S8 mini ?

Les Samsung Galaxy S8 et S8+ du constructeur sud-coréen ont rencontré un franc succès. Au point où que Samsung puisse même lancer prochainement un Galaxy S8 mini. Les rumeurs sur sa sortie ont commencé à s’activer sur la toile. Depuis l’année 2014 avec le Galaxy S5 mini, Samsung n’avait plus lancé de version mini.

Il semblerait que Samsung réserve une petite surprise à ses fans. Les versions Galaxy mini n’avaient plus été commercialisées depuis un bon moment maintenant. Cela pourrait bien changer prochainement. Selon les dernières rumeurs, le constructeur sud-coréen serait en train de travailler sur un nouveau Samsung Galaxy S8 mini.

Le retour de la ligne des mini avec le Samsung Galaxy S8 mini

Les caractéristiques de ce fameux Galaxy S8 mini ont même commencé à fuiter. Selon les rumeurs, il contiendrait un processeur Snapdragon 821 lancé par Qualcomm au lieu d’un Exynos 8895 prévu initialement. Ce processeur serait boosté par une mémoire de 4 Go. En ce qui concerne la mémoire interne, il disposerait d’une capacité de stockage de 32 Go seulement.

La différence majeure entre les 2 versions sera la taille de l’écran. Le Galaxy S8 mini aurait un écran Infini de 5.3 pouces contrairement aux 5.8 pouces du modèle original. Dans un châssis d’un appareil de 5 pouces environ. Pour la partie photo, le smartphone serait équipé d’un appareil photo de 12 mégapixels.

Pour l’instant, nous ne savons pas si les rumeurs sont fondées. Samsung ne s’est pas encore exprimé officiellement sur ce sujet. Nous en saurons plus au cours des prochaines semaines.

Que pensez-vous qu’un Samsung Galaxy S8 mini puisse être lancé ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.