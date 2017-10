Besoin d’une prise jack sur iPhone ? L’adaptateur Belkin Rockstar est peut-être fait pour vous

Belkin a conçu un adaptateur permettant aux possesseurs des dernières générations d’iPhone d’utiliser un casque audio. Le Belkin Rockstar donne également la possibilité de recharger l’appareil.

Apple a déçu un grand nombre de personnes en supprimant la prise jack de ses terminaux. Pour rappel, la firme basée à Cupertino a opté pour ce changement de design depuis le temps des iPhone 7 et 7 Plus. Pour profiter de ses playlists, l’utilisateur a devant lui deux options. Il peut utiliser des écouteurs sans fil tels que les AirPods ou recourir à un adaptateur pouvant être branché sur le port Lightning. Et puisqu’on parle d’un tel dispositif, sachez que Belkin vient d’annoncer un adaptateur conçu spécialement pour l’iPhone. Celui-ci permet aux possesseurs des dernières générations de smartphones Apple (iPhone 7, 8 et X) d’utiliser un casque audio filaire traditionnel.

Un adaptateur pratique pour l’iPhone

En effet, le Belkin Rockstar permet non seulement d’écouter de la musique au moyen d’une paire d’écouteurs dotée d’une connexion filaire, mais aussi de recharger son iPhone. Il est alors enfin possible d’utiliser en même temps ces deux fonctions. En ce qui concerne la qualité audio, elle ne devrait pas être différente de celle obtenue avec un adaptateur Lightning/jack d’Apple, lequel est d’ailleurs fourni avec les iPhone 7, 8 et X. En effet, le Belkin Rockstar comporte un DAC (Digital-to-Analogic Audio Converter). Côté tarif, le dispositif est proposé au prix conseillé de 34,90 €. Un prix jugé trop élevé, d’autant que son design n’est pas des plus attrayants. En effet, sa taille et son épaisseur laissent à désirer. Difficile de manipuler son smartphone Apple sans se faire remarquer. D’ailleurs, le Belkin Rockstar ne peut recevoir ni un second casque ni un micro.

