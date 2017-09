Apple Watch Series 3: est ce qu’elle vaut mieux que les autres ?

Les smartphones n’étaient pas les seuls produits Apple présentés hier, l’Apple Watch Series 3 a eu le droit à quelques améliorations ! On vous en dit plus.

Lors de la Keynote d’hier nous avons également eu droit à la présentation de l’Apple Watch Series 3, une montre connectée qui semble être une version améliorée de son prédécesseur. La firme de Cupertino affirme que l’Apple Watch est un produit très apprécié des utilisateurs avec un taux de satisfaction de 97%. Même si les ventes n’ont pas exploser le plafond l’année dernière, peut être que cette nouvelle version saura attirer plus de monde !

Apple watch Series 3, performances et prix

La Series 3 est plus une amélioration de son prédécesseur qu’une innovation majeure. Elle propose un écran Retina 3D Touch de 38 ou 42 mm en diagonale, au choix, avec une antenne intégrée à l’écran. Le design ne change pas vraiment, mais la montre connectée reste pratique et waterproof ! Côté technique, elle embarque un processeur dual-core W2 et selon Apple, cette puce serait deux fois plus rapide que la W1. Le défaut majeur des Apple Watch reste l’autonomie. La firme à la pomme nous promet 18 heures de durée de vie sans avoir besoin de recharger, ce qui est suffisant pour une journée. Il est tout de même dommage de devoir la recharger chaque soir.

Qu’est ce qu’il y a de nouveau ? L’Apple Watch Series 3 est désormais équipée d’une carte SIM, il est donc maintenant possible de l’utiliser sans avoir de téléphone ! Vous pouvez récupérer vos contenus grâce aux données mobiles, pour passer des appels, écouter de la musique, envoyer des messages sans avoir besoin de smartphone. Bémol, il faut tout de même posséder un iPhone pour pouvoir utiliser ses nouvelles fonctionnalités. Pour ce qui est du système, Apple a lancé watchOS 4, le dernier système d’exploitation des montres connectées Apple. On pourra désormais y trouver un système de détection d’arrêts cardiaques, une nouvelle interface et des réglages spécifiques pour la natation ! Le système d’exploitation sera disponible dès le 19 septembre.

Les précommandes de la montre connectée ouvriront le 15 septembre et la montre sera disponible dès le 22 septembre au prix de 449€ pour un boîtier en aluminium et 649€ pour celui en acier inoxydable.

Que pensez-vous de la nouvelle Apple Watch ? Dites-le-nous en commentaire !