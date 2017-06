Apple vs Qualcomm : une nouvelle plainte à l’encontre de Qualcomm a été déposée

Apple a une nouvelle fois déposé une plainte contre Qualcomm. Le géant américain reproche au fournisseur de processeur de faire payer des droits de brevet qu’il ne détient pas.

Après avoir reproché à Qualcomm de faire payer trop cher l’usage de leurs technologies, la guerre entre le fournisseur de SoC et la marque à la pomme, vient de connaître un second épisode. En effet, Apple est revenu à la charge en déposant plainte une nouvelle fois. Cette fois-ci, la société de Tim Cook accuse Qualcomm, de lui faire payer des droits sur des brevets qu’il ne possède pas. Ces deux accusations pourraient être très lourdes de conséquences pour le fournisseur de processeurs si cela se confirme.

Qualcomm fait l’objet de nombreuses poursuites qui pourraient conduire à sa perte

Ce n’est pas la première, et certainement pas la dernière accusation dont Qualcomm fait l’objet. La société à la pomme a déjà porté plainte deux fois. À cela, nous pouvons ajouter les nombreuses condamnations à payer des amendes exorbitantes. En effet, le producteur de SoC a déjà été condamné en Chine a versé 976 millions de dollars pour violation de la législation antitrust. Même constat, en 2016, la Corée du Sud a condamné Qualcomm à une amende de 850 millions de dollars. Une addition très salée pour la société américaine. Cette plainte d’Apple pourrait même être dramatique, car s’il venait à avoir raison, l’entreprise d’Andrew James Viterbi et d’Irwin M. Jacobs risquerait de céder une bonne partie de son chiffre d’affaires. Qualcomm s’est défendu de ses accusations en s’exprimant dans un communiqué. La société a rappelé que ses innovations permettent les bonnes performances de l’iPhone et que l’objet de la plainte est tout simplement faux. Affaire à suivre dans un autre épisode…

