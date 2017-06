Apple travaillerait sur une base de données médicale qui serait une sorte d’iTunes de la santé

Apple serait actuellement dans la réalisation d’un très grand projet. Le géant américain travaillerait sur la sortie d’un iTunes de la santé, une base de données médicale.

La société à la pomme souhaiterait toucher tous les domaines. Sa prochaine cible, serait l’univers médical. Apple travaillerait sur la conception d’une base de données géante, qui regrouperait les informations médicales des utilisateurs. Ce dessein aurait même beaucoup avancé ces derniers mois. Selon CNBC, Apple aurait créé une équipe spécialisée dans ce projet qui aurait déjà établi le contact avec des hôpitaux, des développeurs et même des groupes industriels. Preuve que ce « iTunes de la santé » avance à grands pas.

Cet iTunes de la santé serait un Health Kit beaucoup plus personnel

« Health Kit » est également une base de données présente dans l’iPhone où on peut retrouver nos données médicales. Des informations qui sont accessibles aux hôpitaux partenaires. « Health Kit » donne uniquement accès aux informations de bases, comme les capacités physiques par exemple. Le nouveau projet d’Apple irait beaucoup plus loin selon les rumeurs. La société de Tim Cook, veut que l’utilisateur puisse insérer ses visites médicales, ses prescriptions et bien d’autres choses. Avec cette base de données, Apple pourrait mettre fin à un problème majeur. En effet, il est souvent très difficile de communiquer avec les médecins par le biais du numérique. Les diagnostics par exemple, sont souvent inexacts. Grâce à cet iTunes de la santé, l’échange sera grandement facilité. Par ailleurs, la question qui se pose comme souvent est la protection du caractère privé de ces informations. Quoi qu’il en soit, cet iTunes de la santé devrait faire grand bruit s’il venait à voir le jour.

