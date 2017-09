Apple : la production des iPhone X n’aurait même pas encore démarré

Cela fait déjà plusieurs mois que l’iPhone X est au centre ds discutions, mais la dernière rumeur en date veut que le smartphone ne soit pas encore en cours de production.

Alors que les précommandes sont censés ouvrirent dans 10 jours environ, de nouvelles rumeurs nous rapporte que l‘iPhone X de la firme à la pomme ne serait toujours pas en production dans les usines de la firme, et ce, malgré une présentation officielle. Ce serait une note envoyée aux investisseurs de la firme qui confirmerait cette rumeur. Cette note préciserait que la production ne devrait pas commencer avant au moins trois semaines, donc mi-octobre, alors que la commercialisation du smartphone devrait se faire seulement dix jours après.

Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante, puisque l’on s’attendait à des délais dès le mois d’Avril. Ce nouveau retard, découvert seulement récemment, n’indique pas le nombre d’unités qui seront disponibles lors de la commercialisation. Donc si vous avez prévu d’acheter un iPhone X et d’en profiter pour la fin de l’année, vous risquez peut être d’être déçus.

iPhone X : un smartphone peu retable pour Apple ?

Malgré le fait que le prix de l’iPhone X soit aussi élevé qu’un SMIC, la firme à la pomme réalise une marge moins importante sur ce smartphone que sur son iPhone 8. Le prix plus élevé et les délais de production retardés pourrait être dû aux écrans OLED que la firme est obligée de commander à Samsung et LG. Si on est certain que les écrans augmentent le prix du smartphone, nous ne sommes pas sûrs pour le retard de fabrication. Mais face à une demande aussi importante, Apple réussira-t-il à se fournir en écrans OLED assez rapidement ?

