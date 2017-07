Apple pourrait passer aux écrans OLED pour ses iPhone en 2018, soit un an plus tôt que prévu

Le mois dernier, nous vous avions dit qu’Apple comptait passer aux écrans OLED pour tous ses futurs iPhone d’ici 2019. Il semblerait qu’il y ait du nouveau. Selon les dernières nouvelles de nos confrères de Nikkei, il se pourrait qu’une gamme d’iPhone OLED débarque dès la deuxième moitié de 2018. Soit un an plus tôt que prévu initialement.

En ce qui concerne les projets de cette année, Yutana Investment Consulting, basée à Taipei, a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’Apple expédie jusqu’à 90 millions d’unités d’ici la fin de 2017. Dont la moitié disposant d’une technologie OLED. Cela signifie que l’allégation de Nikkei pourrait bien s’avérer être exacte. Le rapport récent suggère que, en dehors de l’iPhone 8 qui disposera d’un écran OLED, Cupertino lancera deux autres appareils dotés d’écrans LCD (iPhone 7s et iPhone 7s Plus). Et ceux-ci pourraient être les derniers de leur genre, équipés de la technologie LCD.

Apple : le passage à la technologie OLED pourrait avoir lieu bien plus tôt que prévu

En effet, le rapport de Nikkei indique explicitement que le passage complet à la technologie OLED arrivera effectivement d’ici la fin de 2018. Mais apparemment il y a encore une autre possibilité. Si Apple évolue réellement vers les écrans OLED pour les iPhone en 2018, il sera peut-être difficile de trouver tous les écrans nécessaires, car la production ne pourra pas correspondre à la demande.

Il est également difficile de savoir si Samsung sera le partenaire exclusif d’Apple pour la fabrication d’unités d’affichage OLED. On s’attend à ce que celui-ci continue de fabriquer des écrans LCD pour Sharp et JDI. Mais nous n’avons aucune information sur la façon dont leur partenariat se développera lors du passage complet d’Apple vers la technologie OLED. Sur une note distincte, les rapports antérieurs ont suggéré que Samsung va doubler sa production d’écrans OLED en 2018, afin de répondre à la demande pour les écrans du futur iPhone 9. Il semble donc que d’autres modèles d’iPhone pourront bénéficier d’un affichage OLED l’année prochaine.

