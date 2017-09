Apple, Google et Microsoft dominent le classement des marques les plus puissantes

Malgré la montée en puissance des entreprises chinoises comme Huawei, Apple est toujours la marque la plus puissante au monde. L’entreprise fondée par Steve Jobs confirme une nouvelle fois sa force, d’autant qu’elle dépasse Google ou encore Microsoft.

Pour la cinquième année consécutive, Apple a été élue marque la plus puissante mondialement. D’après le classement «Best Global Brands» d’Interbrand, l’entreprise américaine a vu sa valeur augmenter de 3 % à un peu plus de 184 milliards de dollars. Elle est suivie par Google dont la valeur a affiché une hausse de 6 % pour s’établir à 141,7 milliards de dollars. La firme de Redmond, c’est-à-dire, Microsoft occupe la troisième position avec une hausse de 10 %. Ce classement montre une fois de plus la suprématie d’Apple face à ses concurrents directs. En effet, Samsung se trouve par exemple en 6e position derrière Coca Cola et Amazon.

Apple, Google, Microsoft : un classement dominé par les entreprises du high-tech

De son côté, Facebook occupe la 8e place de ce top 100 des marques les plus puissantes de la planète. La valeur du réseau social a grimpé de 48 % ! Aujourd’hui, l’empire de Mark Zuckerberg pèse 48,2 milliards de dollars. Si on analyse de près ce classement d’Interbrand, on comprend vite qu’il est dominé par les entreprises évoluant dans le domaine de la technologie. En effet, elles sont quinze à se trouver dans les premières places. Mis à part Apple, 51 autres groupes américains figurent dans la liste. La France y est représentée par huit marques, cinq dans le luxe, une dans les services financiers et deux dans les produits de grande consommation ; à savoir, Louis Vuitton, Hermès, Axa, L’Oréal, Danone, Cartier, Dior et Moët & Chandon. Parmi les sociétés qui ont fait leur rentrée dans le classement, Netflix se situe à la 78e place. Il y a aussi l’éditeur de logiciels de gestion Salesforce qui se trouve en 84e position.

