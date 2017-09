Lors de la Keynote de présentation d’Apple le 12 septembre, Face ID plante en plein direct, mais ça n’était pas vraiment un bug. On vous en dit plus.

Pendant la Keynote, Craig Federighi devait nous faire une démonstration de la nouvelle fonctionnalité de l’iPhone X, Face ID. Mais cette dernière n’a pas fonctionné comme prévu et au lieu de se déverrouiller, le smartphone a demandé un mot de passe. Malheureusement, ce « bug » a suscité bien des moqueries de la part de la presse alors que ce dernier ne serait pas un défaut de fonctionnement. Après une analyse des logs du smartphone, Apple livre sa conclusion sur les causes du souci à David Pogue, chez Yahoo. « Des gens manipulaient l’appareil en préparation de la démo sur scène et ils ne se sont pas rendus compte que Face ID essayait d’authentifier leur visage. Après avoir échoué un certain nombre de fois, parce qu’ils n’étaient pas Craig, l’iPhone a fait ce pour quoi il est conçu, c’est à dire qu’il a exigé un code d’accès. Face ID a fonctionné comme prévu. » a-t-il déclaré.

Est-ce que Face ID est une si bonne idée ?

La reconnaissance faciale est une technologie intéressante à exploiter sur les smartphones, mais ne serait-il pas mieux d’en faire une option ? Sur son iPhone X, la firme à la pomme souhaitais avoir un smartphone totalement épuré, c’est pourquoi on trouve un écran borderless et pas de bouton home. On se demande tout de même si c’est une bonne idée de retirer le lecteur d’empreinte puisque la reconnaissance faciale peut facilement être détournée. Il vous suffit de montrer une photo de la personne devant la caméra frontale pour déverrouiller un smartphone. On ne sait pas encore si c’est le cas avec l’iPhone X, mais on espère que non, pas très sécurisé tout ça.

Que pensez-vous de Face ID ? Dites-le-nous en commentaire !