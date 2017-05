Apple a racheté la société Beddit spécialisée dans le suivi du sommeil

La marque à la pomme a encore fait parler d’elle ces derniers jours. Apple a racheté Beddit, une entreprise finlandaise qui fabrique des accessoires pour le suivi du sommeil. Des accessoires qui fonctionnent avec des applications pour iOS et sur les Apple Watch. D’après un rapport provenant de CNBC, Beddit a récemment annoncé son rachat par Apple.

En effet, Beddit a mis à jour la section de confidentialité de son site Web. Afin de noter la récente acquisition et confirmer par la même occasion que les données des consommateurs seront maintenant assujetties à la politique de confidentialité d’Apple. Il est donc fort probable que les fonctionnalités disponibles sur ces accessoires Beddit soient donc réutilisées au profit des produits d’Apple.

Beddit : l’acquisition de la société de suivi du sommeil par le géant Apple

Le dernier produit en date de Beddit est l’accessoire de sommeil Beddit 3 Sleep Monitor de 149 $, soit environ 137 €. De plus, le Beddit 3 Sleep Monitor est également vendu sur l’Apple Store. C’est une bande équipée de capteurs qui se glisse sous un drap et suit les mouvements nocturnes effectués par le sujet qui dort à travers une technique appelée ballistocardiographie. L’avantage principal est que vous n’avez pas besoin de porter un tracker d’activité ainsi, vous ne pouvez pas oublier de l’utiliser. Les données seront ensuite envoyées à l’application iOS.

Cela est en adéquation avec les efforts propres d’Apple dans l’espace de suivi du corps et de la santé. Qui s’est jusqu’ici, concentré en grande partie sur l’Apple Watch. Cependant, la Watch n’offrait encore aucune fonctionnalité native de suivi du sommeil. Apple prévoit d’ajouter des fonctionnalités pour surveiller la durée et la qualité du sommeil dans iOS et watchOS. Ainsi, il est fort probable que l’Apple Watch soit équipée dans un avenir certain de quelques fonctionnalités de Beddit.

Que pensez-vous de cette fonctionnalité de suivi du sommeil ? Faites-le nous savoir en commentaire.