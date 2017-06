Apple a perdu 60 milliards de dollars en bourse à cause de l’iPhone 8

Une rumeur sur la possibilité de voir des iPhone 8 dotés d’un modem bridé a fait chuter l’action Apple à Wall Street.

Ce fut la descente aux enfers pendant une courte période pour Apple. Après avoir enregistré une baisse de 5% vendredi dernier, l’action a reculé de 2% aujourd’hui. La cause ? Une rumeur sur un possible bridage du modem de l’iPhone 8 qui ne pourrait pas proposer un débit maximal de 1 Go/s. Intel serait impliqué dans ce problème.

L’iPhone 8 fait chuter l’action Apple, Intel serait responsable

D’après l’agence Bloomberg, tous les iPhone 8 ne seraient pas concernés. Pourquoi certains ? La firme de Tim Cook travaille avec Intel et Qualcomm pour avoir des modems gigabits. Le souci est qu’Intel a du retard et ne pourra pas livrer à temps cette technologie. Qualcomm propose des modems gigabits avec ses X16. Les deux sociétés se retrouvent souvent dans des procès houleux. D’ailleurs Intel a récemment soutenu la société de Tim Cook face au célèbre fondeur. Pour proposer une expérience identique et ne pas laisser de côté certains mobinautes, Apple aurait décidé de brider les modems fournis par Qualcomm. La marque à la pomme avait fait de même avec l’iPhone 7. On retrouvait sur ce téléphone un Intel XMM 3360 ou un Qualcomm X12. Cela risque de poser quelques problèmes chez les opérateurs puisque beaucoup ont mis en avant le Gb/s. De plus, l’iPhone 8 va faire pâle figure devant ses concurrents qui offrent une vitesse de téléchargement de 1 Gb/s à l’instar du Samsung Galaxy S8.

Que pensez-vous de cette news ? Cela vous dérange si Apple bride le modem de certains iPhone 8 ? Dites-le nous dans les commentaires, nous les lirons tous attentivement !