Android Pay s’associe à PayPal pour faire de l’ombre à Apple Pay

Android Pay s’offre un partenaire de taille, Paypal, afin de concurrencer le service de paiement mobile de la firme de Cupertino qu’est Apple Pay.

Décidément, l’union fait la force. Google vient en effet de s’unir avec Paypal afin de faire de l’ombre au service de paiement d’Apple. L’annonce de ce partenariat a été faite par le géant de l’internet lui-même le 18 avril dernier. Dans les prochaines semaines, les utilisateurs de son OS mobile pourront ainsi lier leur profil Android Pay à leur compte Paypal. Si vous ne le savez pas encore, notez que PayPal est un service de paiement en ligne, dont l’intérêt majeur est de ne pas avoir à rentrer son numéro de carte bancaire à chaque transaction. Même si on l’associe à un compte Android Pay, il fonctionnera de la même manière.

Une nouvelle possibilité d’utiliser Android Pay conçue uniquement pour les États-Unis

De son côté, Android Pay est une solution qui permet de payer via NFC avec son smartphone. Lancée en 2015, elle n’est malheureusement pas disponible que dans les pays suivants : États-Unis, Islande, Japon, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pologne, Australie, Hong Kong, Singapour et Royaume-Uni. Cette possibilité de l’utiliser avec Paypal ne règle d’ailleurs rien dans cette restriction. En réalité, elle ne fait que l’empirer dans la mesure où seuls les utilisateurs américains pourront en profiter. C’est en tout cas regrettable qu’un service aussi pratique soit limité géographiquement. En France, on peut néanmoins utiliser le NFC pour effectuer des paiements avec le service Orange Cash. Cependant, celui-ci pose parfois problème en raison de ces conditions d’accès, ce qui ne plait pas à tout le monde. Espérons que l’arrivée d’Orange Bank changera la donne.

Que pensez-vous de cette alliance entre Android Pay et PayPal ?