Android O : la nouvelle version de l’OS de Google embarquera un nombre conséquent de nouvelles fonctionnalités

Pendant la traditionnelle Google I/O, le géant américain a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour Android O, la version qui succédera à Android Nougat. Place à l’innovation !

La prochaine de version de l’OS de Google arrivera avec plein de nouveautés et l’intelligence artificielle sera la pièce maîtresse de cette évolution.

Android O : des fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie !

On commence par l’application Google Lens. Il vous suffira de prendre en photo un lieu comme un magasin ou un restaurant pour avoir immédiatement des informations sur lui. Cela fonctionne majoritairement sur la base de Google Images. Certes, vous allez me dire que ce n’est pas une énorme innovation mais il fallait y penser.

On passe ensuite à Google Assistant. L’assistant vocal d’Android O sera désormais en mesure de vous comprendre même si vous parlez comme dans la vie de tous les jours. Vous pourrez même faire vos requêtes par écrit.

Parmi les autres fonctionnalités présentées par la firme, on peut noter la possibilité de faire un copier-coller plus facilement. Avec Android O, l’adresse d’un restaurant, par exemple, sera immédiatement surlignée et en touchant le bouton Google Maps, vous la retrouverez sur la célèbre application. Le mode Picture in Picture vous permettra de mettre une appli dans un coin et d’en utiliser une autre simultanément, pratique non ?

Sous Android O, les smileys vont encore changer de look et les blobs vont tout simplement disparaître.

Google met aussi l’accent sur la sécurité avec Google Play Protect pour que vous puissiez voir l’état de l’analyse des applications installées (ce que l’on ne voit pas actuellement).

Enfin, la société étasunienne annonce 2 fois plus de rapidité et de sécurité ainsi qu’une autonomie en hausse avec Android O.

Cette nouvelle version d’Android sera disponible à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre mais en attendant, sachez qu’une bêta a été lancée sur Google Nexus 5X, 6P, Player et Pixel, XL, C.

Ces nouvelles fonctionnalités vous donnent envie ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires !