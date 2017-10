Android : un logiciel malveillant qui peut changer votre code PIN

Il arrive souvent que des petits malins trouvent des failles dans les systèmes de sécurité des smartphones mais ce ransomware est très embêtant, puisqu’il est capable de changer votre code PIN sur Android.

Cette fois-ci, ce sont des chercheurs d’ESET, firme spécialisé dans la cybersécurité, qui ont trouvé un malware plutôt dangereux. Appelé Doublelocker, ce ransomware cible surtout les smartphones Android et est tout à fait capable de changer votre code PIN. Selon les chercheurs, ce ransomware est tout neuf et ‘innovant’ si on peut dire.

Un nouveau type de ransomware sur Android

D’après la publication d’ESET le 13 octobre 2017 sur le site WeLiveSecurity, ce malware fonctionne dans un premier temps comme un autre, il utilise les droits administrateurs du smartphone Android pour bloquer le téléphone et crypter les données. Ce qui permet par la suite de demander une rançon, le problème avec Doublelocker, c’est qu’il ne s’arrête pas là, il bloque totalement le téléphone en changeant le code PIN. Ce qui oblige l’utilisateur à payer les hackers.

Que se passe-t-il si vous êtes infecté ? Sachez tout d’abord qu’il est possible d’éviter toute contamination, Doublelocker récupère les droits grâce à un code qui est similaire au cheval de Troie utilisés dans le système bancaire. Les pirates masquent le logiciel sous forme d’une fausse mise à jour d’Adobe Flash Player, donc il est toujours possible de l’ignorer. Par contre, si vous êtes infecté, les auteurs du malware vous demanderons une rançon en monnaie virtuelle, le Bitcoins. La somme à payer s’élève à 0.0130 Bitcoins, ce qui donne un équivalent de 60 euros environ. Pas de panique, pour vous débarrasser de ce ransomware, il vu suffit de revenir vers les paramètres d’usine mais il vous sera impossible de récupérer vos données.

Que pensez-vous de ce nouveau ransomware ? A vos claviers !