Amazon : un bot propose des coques à l’esthétique particulière

Un bot vient de mettre en ligne sur le site d’Amazon des coques qui possèdent un design très original.

Il y a des créations qui devraient seulement rester du domaine de l’imagination. C’est ce sentiment que l’on ressent lorsqu’on observe les coques très particulières qui ont été mises en vente sur le site de l’entreprise de commerce électronique, Amazon. Le bot de ces protections pour le moins étranges se nomme my-handy-design. Ces « œuvres », si on peut les nommer comme cela, sont des photos qui mettent en scène des situations assez gênantes. En témoignent celles où l’on voit des pieds atteints de mycose. C’est pour vous dire à quel point ces coques sont uniques en leur genre. Le bot a donc créé le buzz sur la toile. Leurs créations ont été relayées par l’ingénieur Andy Baio, qui possède un peu moins de 38 000 followers sur le réseau social Twitter.

Amazon : ces coques originales sont disponibles au prix moyen de 20 euros

Ces drôles de protection pour smartphones possèdent tous un design amusant ou gênant. Tout dépend de quel côté on se place. À vous de savoir comment réagir face à une femme assez peu vêtue se touchant les parties intimes, une femme âgée avec un bronchodilatateur à la main ou encore un homme torse nu coupant du fromage sur les abdominaux d’un autre homme dévêtu de la même manière. Ces coques ont en tout cas été relayé tout d’abord par un internaute. Elles ont donc eu un écho sur la toile grâce à l’ingénieur Andy Baio. Reste à savoir si cet écho est positif ou négatif. Un avis a été posté en commentaire d’une des coques. Un homme expliquait qu’il a attendu un mois pour se faire livrer un produit de mauvaise qualité. On vous laisse juger par vous-même la splendeur de ces coques qui sont disponibles à un prix oscillant entre 20 et 22 euros. Après tout, la beauté est subjective.





