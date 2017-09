Free est le leader de la fréquence 700 MHz de la 4G !

L’opérateur Free semble dominer le terrain du réseau 4G parmi tous les autres opérateurs mobiles. Retour sur l’acquisition de la fréquence tant convoitée.

Avec la future sortie de son nouveau boitier domestique, la Freebox V7, l’opérateur français Free semble être le leader des télécommunications dans l’hexagone. Récemment, une enquête le désigne comme le premier opérateur à exploiter le réseau 4G, sur les bandes 700 MHz.

Free domine la bande 700 MHz

Selon une récente étude de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), la bande 700 MHz est déployée sur le territoire français principalement à travers l’opérateur Free. En effet, sur les 1139 sites 4G 700 MHz recensés, 1120 sites ont été utilisés par l’entreprise de Xavier Niel.

Rappelons que la bande 700 MHz a été transférée par le gouvernement français vers la TNT (Télévision Numérique Terrestre) afin de pouvoir diffuser les programmes en haute définition. Concernant les réseaux mobiles, cette basse fréquence permettra une meilleure couverture. Auparavant, Free disposait des bandes 2600 MHz.

Au terme d’une enchère qui s’est achevée en novembre 2015, l’ANFR a vendu les fameuses bandes 700 MHz au prix de 466 millions d’euros par bloc de 5 MHz aux opérateurs mobiles comme Bouygues ou Free. On estime que le total serait de 2,796 milliards d’euros. Ces fréquences 700 MHz, dites « fréquences en or », permettent une meilleure couverture du réseau car elles traversent le béton. Elles pénètrent donc plus facilement à l’intérieur des bâtiments. L’internet mobile sera ainsi beaucoup plus fluide et rapide.

Sur les 1120 sites obtenus par Free, 847 ont été activés. Bouygues Telecom aurait, quant à lui, activé 11 sites mais vient justement d’en acquérir 12 supplémentaires. Le déploiement de la 4G sur les bandes 700 MHz commencera officiellement le 3 octobre et devrait se terminer en 2019. Les villes de Toulouse et Marseille devraient être les premières à en bénéficier.

