Essential Phone : le smartphone d’Andy Rubin ne serait pas aussi performant que ça en terme de photos

Officiellement dévoilé, il n’y a pas longtemps, l’Essential Phone sera lancé en juin comme une alternative assez différente à la plupart des smartphones. L’idée d’Andy Rubin (co-fondateur d’Android et ex-salarié ). Le smartphone ne comporte aucun logo et positionné sur un segment haut de gamme sans bordure en titane, en céramique et en gorilla glass 5. Cependant, le président d’Essential a publié quelques photos prises avec le smartphone en question et le rendu n’est pas aussi satisfaisant au final.

Comme déjà annoncé, l’Essential Phone tournera nativement sous l’OS Android Nougat. À sa présentation, le smartphone a été présenté comme révolutionnaire. Brisant ainsi les codes des smartphones habituels. Il y a une chose qu’on ne peut pas nier, le smartphone n’a pas peur d’oser et de rêver grand. Il est en concurrence directe avec les meilleurs téléphones : l’iPhone 7, le Galaxy S8.. Il dispose également d’un nouveau système modulaire. En ce qui concerne la partie photo ; le smartphone possède un double capteur photo à l’arrière de 13 mégapixels. Pour une ouverture de f/1,85. Cependant, malgré cette belle fiche technique ; il semblerait que les premiers résultats des photos réalisées avec le flagship ne soient pas très convaincantes.

Essential Phone : une partie photo qui laisse encore à désirer

Le président de l’entreprise Essential, Niccolo de Masi, a partagé sur son compte Twitter, des photos réalisées à partir de l’Essential Phone. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le rendu final n’est pas très satisfaisant. Le site Droid Life les a également publiées.

Bien que le transfert des photos sur les réseaux sociaux puisse justifier une perte de qualité cela reste quand même alertant. On remarque les photos réalisées en cas de faible luminosité sont d’une qualité assez décevante. Jugez-en par vous-même.

Comme vous avez pu le remarquer, elles ont l’air légèrement floues. Toutefois, ce ne sont que des premières photos, il est possible que cela puisse encore changer.

Que pensez-vous de ces photos ? Dites-le nous en commentaire.