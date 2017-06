Apple : un nouveau concept iOS 11 avec le mode nuit

La Conférence mondiale des développeurs internationaux d’Apple arrive dans trois jours. Apple présentera officiellement une version bêta d’iOS 11. Le fameux iOS 11 est encore très mystérieux, nous ne savons pas encore ce que la marque à la pomme prépare exactement. Tout de même, quelques concepts, nous donnent une idée des nouvelles mises à jour mises au point par l’entreprise.

D’autres versions de macOS 10.13, tvOS 11 et watchOS 4 seront aussi de la partie. iOS 10, la dernière et la plus grande version d’iOS à ce jour, a été diffusé au public en septembre 2016 et continuera d’être mis à jour tout au long de l’année 2017. Mais alors qu’iOS 10.3 présente des fonctionnalités intéressantes telles que Find my AirPods et un nouveau système de fichiers ; nous envisageons les fonctionnalités d’iOS 11. Sur YouTube, la chaîne Litaya, nous dévoile un nouveau concept iOS 11 doté de nombreuses fonctionnalités.

iOS 11 : une chaîne YouTube nous dévoile un nouveau concept

Si Apple suit sa coutume, vous pouvez vous attendre à découvrir ses plans pour la nouvelle version d’iOS à la WWDC 2017. En version bêta tout d’abord pour les développeurs. Et ainsi la version complète d’iOS 11 serait lancée par la société en septembre. La WWDC est un événement annuel où Apple invite les développeurs de partout dans le monde à participer à des ateliers de développement iOS tout en présentant sa mise à jour logicielle annuelle.

Sur la vidéo, on peut constater que le centre de contrôle a été complètement revu. Il en va de même pour les notifications, l’écran d’accueil, l’appareil photo ou encore Siri. Un mode multi-utilisateurs, ainsi qu’un dark mode (mode sombre) encore appelé mode nuit. La possibilité de personnaliser les couleurs, et de mettre nos applications préférées dans un cache bien spécifique. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un concept, nous en saurons plus lors de la WWDC 2017.

