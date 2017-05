RED : l’offre RED Box à 10 €/mois au lieu de 19.99 € se prolonge

RED a décidé de prolonger son offre RED Box fibre, pour le plus grand plaisir des retardataires. La RED Box est toujours à 10€/mois au lieu de 19.99€. Ceux qui l’ont loupé peuvent donc encore se rattraper.

Une offre internet à petit prix ! Avec cette Box, vous pourrez surfer sur vos sites préférés sans compter et en profitant du très haut débit. Vous aurez la possibilité de naviguer sur le net depuis tous vos appareils.

Vous profiterez ainsi d’un très haut débit internet allant jusqu’à 100 Mb/s. Avec Box incluse sans surcoût. Par ailleurs, cette RED Box vous offrira des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine. Et vers plus de 100 destinations internationales également. Plus le Forfait appels illimités vers les mobiles qui est disponible en option.

Vous aurez également accès au service SFR Presse avec une sélection de magazines et quotidiens. Sans oublier un service de télévision HD. Avec 26 chaînes TV TNT, replay et de nombreux bouquets en option. Ce service est en option sans engagement pour 2 € de plus.

Offre internet RED Box fibre : la RED Box fibre à 10 €/mois

Cette offre est sans condition de durée donc vous pourrez en profiter autant que vous voudrez. La RED Box fibre est toujours à 10€/mois au lieu de 19.99 €. N’oubliez pas de tester votre éligibilité avant d’y souscrire.

Cette offre complète comprend :

– Internet fibre très haut débit (jusqu’à 100 Mb/s)

– Appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations internationales

– Service télévision HD (26 chaînes TV TNT, replay et bouquets en option)

Si vous avez été séduit par les caractéristiques de cette offre, alors n’hésitez pas et rendez-vous dès maintenant sur RED by SFR. Cette offre se prolonge jusqu’au 06/06/2017. N’attendez donc plus !

