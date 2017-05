Les séries limitées 30 ans de SFR sont à 24.99 €/mois

Les series limitées 30 ans de SFR sont toujours disponible ! Elles sont à 24.99 €/mois. C’est donc le moment pour ceux qui n’ont pas encore pu en bénéficier.

Les offres de SFR sont toujours d’actualité ! Le forfait 100 Go qui est à 24.99 €/mois. Et ce, pas seulement pendant la première année.

Ainsi que la Box très haut débit série limitée 30 ans de SFR. Elle est également au prix de 24.99 €/mois.

Grâce à votre forfait, vous pourrez envoyer autant de SMS et de MMS que vous voudrez à tous vos contacts.

Avec cette offre, vous profiterez également d’appels illimités en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. À l’aide de vos 100 Go de données mobile fournies avec le forfait, vous pourrez disposer en toute tranquillité de la qualité et très haut débit de tout le réseau mobile SFR (4G, 3G) pour vous connecter même à l’extérieur.

Les 35j/an compris dans votre forfait, vous permettront de voyager en Europe et dans les DOM sans contrainte. En Europe et DOM, l’Internet mobile est décompté de vos 20 Go inclus dans votre forfait. Sans oublier les services SFR Presse, SFR News, SFR Sport.

En choisissant la Box Très Haut Débit, vous disposerez d’un débit allant jusqu’à 1 Gb/s en download et 60 Mb/s en upload. Les services SFR Sport, Play, Presse et News. Ainsi que le téléphone illimitée vers les fixes et les mobiles.

Caractéristiques des séries limitées 30 ans de SFR à 24.99 €/mois

Le forfait comprend :

• Des appels illimités 7j/7 en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• 100 Go /mois sur tout le réseau mobile SFR (3G, 4G/4G+)

• Le réseau 4G SFR

35 jours/an de votre forfait depuis l’étranger

La Box Très Haut débit :

Un débit allant jusqu’a 1 Gb/s (60 Mb/s en upload)

Les services SFR SPORT, PLAY, PRESSE et NEWS

Le téléphone illimitée vers fixes et mobiles

240 chaînes incluses

Ces offres sont toujours accessibles sur le site de SFR. N’hésitez donc pas à en tirer profit. Pour pouvoir profiter de celle-ci, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

Afin de profiter de l’offre sur le forfait 100Go, cliquez ici.

Afin de profiter de l’offre sur la box très haut débit, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.