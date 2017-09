ZTE : présentation de son Nubia borderless en octobre

ZTE vient de confirmer la présentation de son prochain flagship Nubia borderless pour le mois d’octobre, le 12 précisément.

La rentrée rime souvent avec nouveaux smartphones pour les constructeurs mobiles ! En effet, c’est généralement au cours de cette période qu’ils choisissent de présenter les derniers venus ! C’est également ce que va faire la marque chinoise ZTE, qui devrait présenter son Nubia borderless le 12 octobre prochain… Entre d’autres présentations de smartphones comme Google ou bien Huawei.

ZTE Nubia borderless : que cache-t-il ?

Pour découvrir l’ensemble des nouvelles technologies et fonctionnalités du ZTE Nubia boderless, il faudra bien entendu attendre la présentation officielle. Pourtant, comme c’est souvent le cas, plusieurs caractéristiques sont déjà connues du grand public.

Dans le cas de ZTE, c’est la marque elle-même qui a décidé de sortir un teaser, au début du mois, pour mettre en avant une particularité précise de son nouveau smartphone : il s’agit, comme son nom l’indique, d’un mobile borderless. C’est-à-dire qu’il ne possède pas de contour clairement établi. C’est sur le réseau social Weibo, le Twitter chinois, que l’enseigne a révélé plusieurs images de Nubia. Ces images sont accompagnées d’un slogan révélateur : « More than you can see », pour faire référence à son écran grand format, 18:9. Parmi les informations mises à disposition, on y apprend également la présence d’un double capteur photo.

La présentation de ZTE se déroulera le 12 octobre à 14 heures, heure locale (ce qui revient à 8 heures chez nous), à Shenzhen. Il devra se faire une place entre les présentations du Google Pixel 2 et du Huawei Mate 10 qui auront lieu quelques jours avant et après (le 4 et le 16 octobre). Mais le constructeur chinois ne s’arrête pas là puisqu’une deuxième présentation est prévue : le 17 octobre à New York, pour dévoiler le ZTE Axon Multy, un smartphone dépliable à deux écrans…

Que pensez-vous des prochains smartphones ZTE ? Donnez-nous votre avis en commentaires !