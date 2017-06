ZTE Nubia Z17 : une configuration spectaculaire et un prix hyper agressif

Et encore un. Les smartphones chinois haut de gamme ont en ce moment la particularité de proposer des fiches techniques exceptionnelles à des prix défiant toute concurrence. Le ZTE Nubia Z17 n’échappe à la règle.

ZTE vient d’officialiser le Nubia Z17 lors d’une conférence à Pékin et le moins que l’on puisse vous dire c’est que ce téléphone va sûrement s’imposer sur le marché grâce à un rapport qualité/prix redoutable. Au menu : écran borderless, Snapdragon 835 et étanchéité.

ZTE Nubia Z17 : un concurrent de taille

Le Nubia Z17 de ZTE arbore une robe séduisante où cohabitent aluminium et verre. C’est un smartphone étanche puisque certifié IP67. Il pourra être immergé sous l’eau jusqu’à un mètre de profondeur. Son écran IPS LCD de 5.5 pouces affiche de la Full HD (1080 x 1920 pixels). Les bordures autour de la dalle sont quasiment inexistantes. Le ZTE Nubia Z17 se décline en quatre coloris : noir et or, noir, or, bleu et rouge. On remarquera la présence d’un capteur d’empreintes digitales et d’un émetteur infrarouge (ce qui le transforme en télécommande universelle). Trois versions sont proposées par Nubia. Elles embarquent toutes le fameux processeur Snapdragon 835. La première version dispose d’une RAM de 6 Go et d’une mémoire interne de 64 Go. Elle est vendue à environ 370 euros. La deuxième et la troisième ont une capacité de stockage interne de 128 Go. L’une d’entre elles est dotée d’une RAM de 6 Go (445 euros) et l’autre est équipée d’une mémoire vive de 8 Go (520 euros). Attention, il s’agit ici d’une conversion des prix chinois. Nubia n’a pas encore annoncé une commercialisation sur le marché européen.

La partie photo est composée d’un double capteur photo dorsal (23 / 12 millions de pixels). L’APN grand-angle à l’avant compte, quant à lui, 16 mégapixels.

La batterie de 3200 mAh est couplée à la technologie Quick Charge 4.0. S’ajoute à cela la technologie NeoPower 3.0 qui permet de mieux gérer les applications en arrière-plan. Ainsi, l’autonomie en communication peut atteindre les 2 jours.

Que pensez-vous de ce téléphone ? N’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.