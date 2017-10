Le ZTE Axon M devance les Galaxy X et les iPhone pliables

Alors que les rumeurs sur un Galaxy X ou encore un iPhone pliables sont de bon train, le ZTE Axon M devance tout le monde et dévoile son smartphone en premier.

C’est ZTE qui vient d’officialiser son smartphone pliable, le ZTE Axon M est un appareil qui propose deux écran qui se replient l’un sur l’autre. D’après les images, l’appareil nous fait penser à un smartphone muni d’une coque à rabat, le deuxième écran est plus fin puisqu’il n’y a que lui sur ce côté. On vous en dit plus sur l’appareil !

Les smartphones pliables sont enfin là !

Si vous avez suivit les nombreuses rumeurs sur un smartphone pliable nommé Galaxy X ou encore le même genre d’appareil qui était peut-être prévu pour la firme à la pomme, vous savez que les constructeurs remuent l’idée depuis quelque temps déjà. Mais faute de réelle annonce, ZTE a pris les devants et proposera un appareil pliable très bientôt. La firme nous révèle que l’appareil sera muni de deux écran tactiles Full HD de 5.2 pouces, accompagné d’un revêtement Gorilla Glass 5. Ce qui offrira une toute nouvelle expérience de navigation sur le smartphone. Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 821, qui est boosté par une mémoire vive de 4Go ! Pour ce qui est de la capacité de stockage, il embarque une mémoire interne de 64 Go ce qui permet d’enregistrer tous vos clichés et applications ! Vous aimez prendre des photos ? Le ZTE Axon M devrait proposer un appareil photo de qualité, avec un capteur principal de 20 mégapixels avec une ouverture f/1.8 !

Un problème plutôt gênant subsiste toujours, ce n’est pas vraiment l’écran du smartphone qui se plie, l’appareil est plus un smartphone avec deux écrans, séparer par une bande noir et une charnière. La visibilité est donc coupé, même si les deux écrans permettent d’avoir deux fenêtres séparées. Ce smartphone sera commercialisé par AT&T avec un abonnement mensuel de 24.17 dollars pour une durée de 30 mois. Ce qui revient à un total de 725 dollars. On ne sait pas vraiment si l’appareil en vaut la peine et le coût.

Que pensez-vous de ce smartphone pliable ? A vos claviers !