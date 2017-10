Zone Téléchargement et T411 s’en sortent plutôt bien

Peu de temps seulement après la fermeture de Zone Téléchargement et T411, d’autres sites de téléchargement illégal francophones ont fait leur apparition. D’ailleurs, ils sont aussi populaires que ces deux-là.

Cela fait que presque un an que Zone Téléchargement ne fonctionne plus. Après une longue enquête qui a duré presque deux ans, les autorités ont pu arrêter les administrateurs de la plateforme. Cependant, cette manière de gérer la situation semble moins efficace puisque quelques mois seulement après la fermeture du site, d’autres ont été mis en ligne et ils reprennent bien évidemment le flambeau. Idem pour T411. Aujourd’hui, il existe ainsi des portails qui ont repris les activités de Zone Téléchargement et de T411. Aussi, ce dernier est devenu T411.si et YggTorrent, tandis que Zone Téléchargement porte désormais le nom de Zone-Telechargement.ws. Ce qui parait le plus intrigant, c’est le fait que ces plateformes ont réussi en quelque temps seulement à accumuler un trafic impressionnant.

Un trafic impressionnant pour les successeurs de T411 et Zone Téléchargement

Aujourd’hui, Zone-Telechargement.ws, T411.si et YggTorrent figurent parmi les 200 sites les plus visités en France d’après Alexa. Autant dire que jusqu’ici, les mesures prises par la Hadopi n’ont pas vraiment permis de lutter contre le téléchargement illégal sur internet. En chiffre, aujourd’hui, YggTorrent reçoit plus de 14,64 millions de visiteurs uniques par mois, tandis que T411.si en reçoit plus de 11,5 millions sur la même période, soit au total plus de 26 millions de visiteurs uniques par mois pour les deux plateformes. De son côté, Zone-Telechargement.ws a accumulé plus de 58,40 millions de visites durant le seul mois de septembre. Face à cette situation, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet ne compte pas rester les bras croisés. Elle prévoit ainsi de coopérer avec les moteurs de recherche dans le but de déréférencer ces sites de téléchargement illégal.

