ZenPad 3S 8.0 : la tablette compacte d’Asus se montre au Computex 2017

Lors du Computex de 2017, Asus a dévoilé à la surprise générale sa ZenPad 3S 8.0, une tablette visiblement orientée vers le haut de gamme.

La marque thaïlandaise a présenté une nouvelle tablette tactile sans avoir vraiment communiqué dessus avant. Le produit fini est particulièrement séduisant et ce qui se cache sous sa coque est plutôt intéressant.

Asus ZenPad 3S 8.0 : une tablette élégante et bien équipée

Asus a opté pour une coque en aluminium. Les finitions sont soignées et le design général est plaisant. Le corps de cette tablette accueille un écran IPS de 7.9 pouces capable d’afficher de la 2K puisque la définition de la dalle est de 2048 x 1536 pixels. L’Asus ZenPad 3S 8.0 embarque un processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 652. Ce dernier est accompagné par 3 ou par 4 Go de RAM selon les versions. Si vous choisissez la première, vous aurez le droit à une ROM de 32 Go. Si vous vous tournez vers la seconde, ce sera une mémoire interne de 64 Go. C’est le double de ce que pouvez proposer l’Asus ZenPad 3 8.0. Dans les deux cas, la ROM devrait être extensible par le biais d’une carte microSD. L’interface est offerte par la surcouche ZenUI 3.5 et le tout tourne sous Android 7.1 Nougat. Au niveau des APN, on trouve un capteur dorsal de 13 millions de pixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, ce qui est amplement suffisant pour réaliser des prises de vue satisfaisantes. La batterie a quant à elle une capacité de 4680 mAh.

Comme vous pouvez le constater, cette tablette se rapproche du haut de gamme. Pour le moment, nous ne connaissons ni son prix, ni sa date de sortie. On espère qu’Asus communiquera un peu plus sur sa ZenPad 3S 8.0 maintenant qu’elle vient d’être dévoilée.

Que pensez-vous de la fiche technique de cette tablette tactile ? Réagissez dans les commentaires !