ZenFone 4 : le successeur de l’Asus ZenFone 3 sera dévoilé cet été

Le ZenFone 4 va succéder au convaincant ZenFone 3 qui avait été présenté lors du Computex l’année dernière.

Asus connaît quelques difficultés avec sa branche dédiée aux smartphones. La firme taïwanaise compte revenir en force avec un successeur du ZenFone 3. L’Asus ZenFone Zoom S vient tout juste d’arriver chez nous et Jerry Shen, PDG d’Asus, a confié à DigiTimes que la première version du ZenFone 4 sera dévoilé fin juillet.

Asus ZenFone 4 : plusieurs versions à des prix compétitifs

Les différents modèles issus de la gamme ZenFone 3 ont connu leur petit succès et Asus a l’ambition d’exploser tous les compteurs avec le ZenFone 4. L’information est officielle puisqu’elle sort directement de la bouche du PDG de l’entreprise. En plus de donner la date de présentation de la première version, Jerry Shen a dévoilé que cette nouvelle génération sera mise sur le marché à des prix compétitifs. Asus souhaite inverser la courbe car elle perd pas mal d’argent avec sa branche dédiée aux smartphones. Shen est persuadé que le déficit annoncé pour le premier semestre s’effacera pendant le second. Il parle même de bénéfices.

L’Asus ZenFone 4 serait une phablette puisque dotée d’un écran de 5.5 pouces. Nous ne connaissons pas encore sa définition et nous ne savons pas si la dalle sera borderless ou non. Le ZenFone 4 va-t-il séduire plus de consommateurs et parvenir à concurrencer les mobiles de sa gamme de prix ? Il sera vendu à 15 000 dollars taïwanais soit près de 442 euros HT.

Jerry Shen a déjà évoqué le successeur de ce smartphone, le ZenFone 5. Il serait présenté lors du Mobile World Congress de 2018.

Que voulez-vous voir dans l’Asus ZenFone 4 ? Dites-le nous dans les commentaires, nous les lirons tous attentivement !