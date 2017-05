Zembro Plus, la montre connectée pour ceux qui sont atteints d’Alzheimer

La Zembro Plus est spécifiquement conçue pour les personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de troubles cognitifs. C’est une avancée de plus dans l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux nouvelles technologies.

La Zembro Plus est avant tout un appareil high-tech éponyme ; éponyme parce qu’il porte le nom de son concepteur Zembro. Ce dernier gagne à être connu comme étant le spécialiste de ce qu’on appelle si justement la « santé connectée ». Bien plus qu’un simple concept abstrait, cette expression se traduit par la conception d’appareils de haute technologie destinés aux personnes en situation de handicap, l’idée étant de réduire autant que possible le fossé abyssal entre celles-ci et le reste de la société. En tout cas, la startup a confirmé qu’elle serait bel et bien présente à l’édition 2017 du salon Paris HealthCare Week, qui se tiendra du 16 au 18 mai prochain.

Zembro Plus, une chance pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou de troubles cognitifs

Quelque part, ce n’est pas tant les fonctionnalités proposées par la Zembro Plus qui attirent l’attention, c’est plutôt le contexte dans lequel la montre est conçue. En effet, on assiste depuis des décennies à l’isolement et à la perte d’indépendance des seniors, au mutisme social face à la fragilité des personnes en situation de handicap. C’est justement pour répondre à cet enjeu sociétal que la Zembro Plus a été développée. Pour autant, y a-t-il une réelle prise de conscience de cet enjeu ? On peut dire que c’est le cas actuellement. Si la montre connectée de Zembro est destinée à redonner un peu plus d’autonomie aux personnes souffrant d’Alzheimer ou de troubles cognitifs, une entreprise canadienne a conçu il n’y a pas si longtemps un smartphone destiné aux personnes ayant perdu l’usage de leurs membres supérieurs (les amputés, par exemple).

Que pensez-vous de la part que le high-tech peut apporter au quotidien des personnes en situation de handicap ?