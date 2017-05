YouTube va dépenser des millions pour créer de nouveaux shows originaux gratuits

YouTube planifie une nouvelle série de programmation originale supportée par les publicités pour devrait débuter cette année. La société l’a annoncé à la conférence NewFronts à New-York aujourd’hui. Les shows seront disponibles gratuitement. À cette occasion, certaines stars vont faire partie du projet.

Afin de concurrencer certains géants du monde de la vidéo, comme Netflix, Hulu, YouTube a décidé lancer des nouveaux shows originaux gratuits. Des programmations inédites telles que les coulisses de la tournée de la chanteuse Katy Perry. Ainsi qu’une émission de fitness produite avec l’humoriste américain n°1 aux Etats-Unis, Kevin Hart. Dans le processus, YouTube espère que cela leur attribuera une publicité haut de gamme, ce qui va permettre d’obtenir de rafraîchir une image quelque peu ternie. Qui, depuis peu, a été associée à des boycotts d’annonceurs sur des vidéos de haine et d’autres contenus assez douteux.

YouTube : des stars participeront à des shows originaux gratuits

Dans le cadre de sa programmation originale, YouTube a signé le comédien Kevin Hart et l’animatrice de télévision Ellen DeGeneres comme ses deux premiers animateurs de haut niveau. Lors de la conférence NewFronts à New-York, Kevin Hart a déclaré qu’il se liait avec YouTube pour se rapprocher de ses fans. « Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis très présent sur les divers réseaux sociaux », a déclaré Hart à la foule.

Il a également mentionné que, lors de sa dernière tournée en Europe, les fans ont continué à mentionner YouTube comme source de découverte. « C’est ainsi que j’ai eu ma fan base internationale. » YouTube continuerait ainsi de suivre sa politique de programmes gratuits et dont les coûts de production seraient supportés par la publicité. D’autres stars comme Kevin Durant seront peut-être également de la partie.

