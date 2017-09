Youtube : une mise à jour de l’application pour ralentir ou accélérer des vidéos

Désormais, les utilisateurs Android et iOS peuvent ralentir ou accélérer les vidéos Youtube. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il suffit d’utiliser la dernière version en date de l’application.

Youtube est une plateforme en ligne qui propose des vidéos intéressantes. Elle regorge des contenus adaptés à tous les âges. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que tout le monde peut y poster ses propres vidéos. Une façon de les rendre publiques, mais aussi de permettre d’y accéder où que l’on soit. Étant donné ce rôle important que joue Youtube, elle bénéficie régulièrement des mises à jour qui sont destinées en général à améliorer l’expérience utilisateur. Cette fois, l’update concerne les versions Android et iOS de l’application. En effet, il est désormais possible de ralentir et accélérer la vitesse de lecture des vidéos. Pour cela, on a plusieurs crans pour le réglage de la vitesse. Pour le mode « ralentir », on peut la diminuer de trois quarts, de moitié ou d’un quart. Et on peut accélérer deux fois plus vite, une fois et demi ou juste un quart.

Mise à jour de Youtube : une fonctionnalité déjà disponible

Vous trouvez que la vitesse de lecture de certaines vidéos est trop lente ou trop rapide ? Ou vous voulez tout simplement sauter certaines séquences ? Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Youtube, vous pourrez gérer les contenus que vous visionnez en toute facilité. Cependant, pour pouvoir en profiter, il faudra avoir à sa disposition l’application officielle de la plateforme. Si ce n’est pas encore le cas, il vous suffit de télécharger la version adaptée à votre smartphone, selon qu’il soit propulsé par Android ou iOS. Pour votre information, cette nouveauté a été annoncée le 7 septembre dernier.

