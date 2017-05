YouTube : un mode foncé et une nouvelle interface disponibles pour tous

YouTube vient de dévoiler la nouvelle interface de sa plateforme. Bien évidemment, des nouveautés sont au rendez-vous, mais la plus notable est l’apparition du mode foncé.

Que YouTube comporte maintenant un mode foncé, cela n’a rien de surprenant pour certains d’entre nous. En effet, la nouvelle interface avait été teasée par la plateforme plusieurs jours avant sa mise à disposition. Aujourd’hui, si vous vous rendez sur YouTube depuis votre PC ou Mac, vous serez invité à l’essayer. Autant dire que le service de partage de vidéos sur Internet fait tout pour que les utilisateurs tombent amoureux de cette nouveauté. À ce propos, ce fameux mode foncé est accompagné de quelques changements esthétiques qui cadrent avec l’approche Material Design de la plateforme. Grâce à celle-ci, l’interface de YouTube est devenue plus aérée, plus claire et plus pratique. Ce qui facilite réellement la navigation. Cette solution fait ainsi découvrir une expérience sans précédent sur la plateforme online.

Comment activer le mode foncé de YouTube ?

Par ailleurs, cette amélioration semble aussi concerner la version mobile de YouTube. Bien qu’on ne connaisse pas encore sa date de déploiement officielle sur smartphone, des utilisateurs Android auraient constaté que les éléments rouges avaient disparu pour laisser place à l’interface noire et blanche qui est en accord avec le concept Material Design. Beaucoup d’entre nous peuvent se demander comment activer ce fameux mode foncé. Pour cela, il suffit d’activer le test de l’interface. Puis, cliquez sur l’image correspondant à votre compte en haut à droite de la page d’accueil de YouTube. Cherchez le bouton Mode Foncé. Normalement, il sera en position désactivée. Il ne vous reste plus alors qu’à l’activer. Suivez la même étape pour le désactiver.

Avez-vous déjà testé ce mode foncé ? Dites-nous comment vous le trouvez dans les commentaires !